Азербайджан послав лист до України через війну в Нагорному Карабаху

Зокрема, глава Генпрокуратури Азербайджану Камран Алієв звернувся за допомогою до України через Нагірний Карабах.



В прес-службі Генпрокуратури повідомляється, що він відправив лист Генпрокурору України Ірині Венедиктовій і генпрокурорам іншим країн, ще повідомлення отримали міністри юстиції деяких держав.

Зокрема, Алієв просить, щоб генпрокурори і міністри не допустили виїзду етнічних вірмен з території тих країн, де вони знаходяться, а закрити для них кордони. Він побоюється, що ті поїдуть добровольцями в Нагірний Карабах і братимуть участь у військових діях.

Як запевнив Алієв, Азербайджан звернувся до України та ряду інших країн через те, що саме в цих державах знаходиться значна кількість вірменської діаспори.

Варто уточнити, що відповідне прохання було направлено до генпрокурорів і міністрів юстиції США, Канади, Німеччини, Росії, України, Білорусі, Бразилії, Франції, Польщі, Болгарії, Австралії, Узбекистану, Лівану, Греції, Сирії, Іраку, Ірану, Уругваю та Грузії.

Як відомо, повномасштабні бойові дії між Вірменією та Азербайджаном на лінії зіткнення в Нагірному Карабасі поновилися - в ніч на 27 вересня.

Обидві країни ввели воєнний стан і оголосили мобілізацію резерву. Вірменія і Азербайджан звинувачують один одного в ескалації конфлікту і заявляють про бойові втрати і жертви серед мирних жителів.

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