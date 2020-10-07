Ватажок " ДНР "Денис Пушилін зажадав від України прямого діалогу з окупаційною владою" Л / ДНР"
Його слова передає видання "Диалог.ua".
Пушиліна обурила заява президента України про те, що Київ не може зупинити війну на Донбасі без діалогу з РФ.
"Він (Зеленський – ред.) висловлює нібито прагнення "зупинити війну", для чого, на його думку, потрібно розмовляти з Росією і замість того щоб реально йти до миру в діалозі з" республіками" як з другою стороною конфлікту, він жорстко вичищає всіх, хто пропонує цей єдино можливий мирний шлях", — заявив Пушилін, ймовірно, натякаючи на Вітольда Фокіна, якого президент України своїм указом відправив у відставку.
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Раніше Володимир Зеленський в інтерв'ю Politico Europe озвучив думку, що Україна ніколи не зможе зупинити війну на Донбасі, якщо не буде розмовляти з владою країни-агресора - тобто з Володимиром Путіним.
"Я б розставив тут дуже правильно крапки: в якому сенсі не хоче говорити президент України з президентом Росії, і хто саме поширює інформацію в ЗМІ про те, що Україна не повинна говорити з Росією. Упевнений, що ми ніколи не зупинимо війну, якщо не будемо говорити з Росією", - зазначив президент.
Нагадаємо, Сивохо висловився про звільнення Фокіна: "Голос розуму закричали і освистали".
Також Politeka повідомляла, що Фокін назвав несподівану причину початку війни на Донбасі.
Як писала Politeka, у Раді знайшли пояснення злочинним заявам Фокіна.