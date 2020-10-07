Американський генерал Бен Ходжес розповів, що Україна повинна робити в протистоянні з Росією
Він вважає, що першочерговим завданням України є побудова хороших відносин з іншими країнами в регіоні - Румунією, Грузією, Молдовою, Польщею, Туреччиною. Це дасть не тільки безпеку, але і дипломатію, і економіку.
Таку думку він озвучив в інтерв'ю для журналістів РБК-Україна.
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Крім того, він заявив, що співпраця також буде потрібна для того, щоб Путін та Росія не могла використовувати Крим для будь-яких комерційних цілей - "жодному російському кораблю не дозволити йти з Криму в будь-який інший європейський порт".
Також важливим є забезпечення повної свободи Одеси від російського впливу.
"За моєю інформацією, багато компаній, що ведуть роботи на портових спорудах Одеси, насправді російські. Як можна так робити?! Я маю на увазі, що це рана, це вразливість, нанесена самим собі", - заявив він.
Генерал радить також підвищити стійкість своїх інститутів та інфраструктури, нарощувати силу скрізь і ніколи не визнавати поділ Донбасу і анексію Криму.
"Поки Росія продовжує блокувати або порушувати рух через Керченську протоку, як ви збережете життєздатність Маріуполя і Бердянська? А якщо поліпшити залізничне сполучення від тих місць до Одеси, перетворити вразливість в силу?",- резюмував він.
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