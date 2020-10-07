В України є шанс перемогти в протистоянні з Росією

Американський генерал Бен Ходжес розповів, що Україна повинна робити в протистоянні з Росією

Він вважає, що першочерговим завданням України є побудова хороших відносин з іншими країнами в регіоні - Румунією, Грузією, Молдовою, Польщею, Туреччиною. Це дасть не тільки безпеку, але і дипломатію, і економіку.

Таку думку він озвучив в інтерв'ю для журналістів РБК-Україна.

Крім того, він заявив, що співпраця також буде потрібна для того, щоб Путін та Росія не могла використовувати Крим для будь-яких комерційних цілей - "жодному російському кораблю не дозволити йти з Криму в будь-який інший європейський порт".

Також важливим є забезпечення повної свободи Одеси від російського впливу.

"За моєю інформацією, багато компаній, що ведуть роботи на портових спорудах Одеси, насправді російські. Як можна так робити?! Я маю на увазі, що це рана, це вразливість, нанесена самим собі", - заявив він.

Генерал радить також підвищити стійкість своїх інститутів та інфраструктури, нарощувати силу скрізь і ніколи не визнавати поділ Донбасу і анексію Криму.

"Поки Росія продовжує блокувати або порушувати рух через Керченську протоку, як ви збережете життєздатність Маріуполя і Бердянська? А якщо поліпшити залізничне сполучення від тих місць до Одеси, перетворити вразливість в силу?",- резюмував він.

Нагадаємо, у Європі знайшли заміну "Північному потоку-2", в російському газі немає потреби.

Як писала Politeka, Лукашенко та Путін готують відповідь Європі на санкції проти Білорусі.

Також Politeka повідомляла, що у США заговорили про нищівний удар по економіці РФ, країна на межі ізоляції.