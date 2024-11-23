Метою дипломатичної ініціативи стане не лише врегулювання ситуації в Україні, але й зменшення напруженості на Близькому Сході.

Колишній прем'єр-міністр Ізраїлю Егуд Барак вважає, що Дональд Трамп, у разі повернення до президентського крісла, може ініціювати масштабні переговори з Путіним.

За словами Барака, Іран знаходиться за крок від отримання ядерного статусу, і Трамп, хоча й відомий своєю жорсткою позицією щодо Тегерана, може обрати нову стратегію. Під час свого першого терміну Трамп вийшов зі Спільного всеосяжного плану дій (Іранської ядерної угоди) та підтримував удари Ізраїлю по іранських об'єктах, у чому значно розходився в поглядах із Джо Байденом.

"Не виключено, що, попри те, що члени нової адміністрації Трампа виглядають дуже жорсткими стосовно Ірану, загальний ізоляціоністський настрій нової адміністрації змусить їх розглянути набагато ширшу угоду", - наголосив Барак.

Він припускає, що майбутня дипломатична угода може включати взаємопов'язані переговори з Москвою щодо України, де Трамп буде заохачувати президента росії допомогти "переконати Тегеран припинити свої маріонеткові дії, діяльність проти Саудівської Аравії, Еміратів та Ізраїлю і знайти якусь формулу, щоб жити мирно".

За задумом, ця угода мала б включати нову ядерну домовленість із Тегераном, яка отримала б підтримку міжнародної спільноти.

Джерело: politico.

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