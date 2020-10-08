Глава української делегації Тристоронньої контактної групи Леонід Кравчук висловився про документ, ухвалений за результатами саміту Україна-ЄС

На його думку, цей документ показує, що Європейський Союз у розрізі війни на Донбасі покладає за неї відповідальність не двох сторін, як раніше, а лише Росії.

Про це він заявив у коментарі "Радіо Свобода".

Він також відмітив, що раніше говорили про двосторонню відповідальність за конфлікт, а нині – тільки відповідальність РФ. Як зазначив Кравчук, в документі йдеться про ті речі, які раніше не згадувалися в подібних документах

"Прочитав документ, прийнятий на зустрічі в Брюсселі, який називається "ЄС-Україна", і я там побачив дуже багато цікавих речей, яких раніше і в помині не писалося в таких документах. Тобто, Європейський союз, європейська спільнота більш уважно, більш глибоко з кожним роком дивиться на Україну",- заявив Кравчук.

Серед позитивних речей він відзначив позицію щодо Донбасу та економічний напрям співпраці. Тепер ЄС зняли з України відповідальність за битву на Донбасі.

"Якщо раніше, коли мова йшла про Донбас, говорили про двосторонню відповідальність за війну, тобто Росію і Україну, то зараз про Україну вже не згадується - одностороння відповідальність, відповідальність лежить на Росії. Це дуже важливо. Підтверджено з розвиненим тлумаченням такі речі, як економічні зв'язки, як безвіз, промисловий безвіз, підтверджено кібербезпека", – зазначив Кравчук.

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