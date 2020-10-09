Леоніда Кравчука поставили на чолі української делегації у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі для того, щоб цей процес ніяк не просувався вперед

Про це в новому випуску програми «Недобрий вечір» розповів її ведучий Ігор Лесєв.

Він зазначив, що в Україні до першого президента країни прийнято ставиться з великою повагою, адже він без сумніву є важливою історичною особистістю. При цьому ведучий нагадав про те, що політична кар'єра Кравчука була не такою вже й успішною.

"Те що саме він став президентом України – це чиста випадковість. Але те, що далі сталося з Україною – це вже його повна відповідальність...При Кравчуку Україна втратила статус ядерної держави. Тактичні, а потім і стратегічні ракети були вивезені в Росію...При Кравчуку почався бунт Чорноморського флоту, який заклав всі наступні проблеми з Кримом. При Кравчуку було про**ано Чорноморське пароплавство-найбільше в Європі. При Кравчуку почалася дика приватизація, яка заклала олігархічну систему. При Кравчуку так і не з'явилася нова Конституція", - перерахував Лесєв.

Він також зазначив, що після президентства він більше не займав відповідальних постів, а зараз колишньому президенту вже 86 років, а це серйозний вік.

"Якщо ви берете дуже стару людину на посаду головного переговірника по Донбасу – то, напевно, це повинен бути якийсь незамінний фахівець...і є другий такий же логічний висновок. Якщо стоїть завдання по**рити все – ви призначаєте в переговірники Леоніда Кравчука", - підсумував ведучий.

Нагадаємо, Кравчук пояснив, хто повинен замінити Фокіна в ТКГ: "імпровізація тут неприпустима".

Як повідомляла Politeka, ЄС зняв з України відповідальність за бій на Донбасі, Кравчук видав деталі: "Такого раніше не писали".

Також Politeka писала, що Кравчук нагадав США і Британії про невиконані обіцянки перед Україною.