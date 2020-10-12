Президент України має незмінну позицію щодо співпраці з Україною

Зокрема, він не збирається знаходити спільну мову не тільки з нинішнім президентом України Зеленським, а взагалі з будь-яким лідером, який надалі керуватиме Україною.

Таку думку озвучив журналіст Віталій Портников під час ефіру на Obozrevatel TV.

Він пояснив, що у російського президента навіть думки не виникає, що він взагалі повинен "шукати точки дотику" з будь-яким президентом України, він чекає лише одного - капітуляції України.



"Тому що для нього президент України – це просто керівник територій, які були відібрані Заходом у Росії", – підкреслив Портников.

За його словами, проблема буде актуальною весь той час, поки Путін буде президентом РФ, при цьому він додав, що ситуація може в майбутньому не змінитися навіть у тому випадку, якщо в Росії з'явитися новий президент. Тому будь-які переговори з Путіним марні.

Також раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський заявив, що за 75 днів перемир'я на Донбасі загинув тільки один військовий ЗСУ і назвав це "перемогою".

При цьому він додав, що за час його президентства вдалося повернути з полону 140 українців, серед яких не тільки військові, а й журналісти та волонтери, звичайні українці.

На зауваження журналіста, що "це не зовсім так", бо "миру немає, тиші немає", Зеленський заперечив його аргументи, відповівши:"Це так".

Нагадаємо, Зеленський звернувся до ЄС із закликом через Україну.

Як повідомляла Politeka, Зеленський повідав, яке спілкування веде з Путіним

Також Politeka писала, що Зеленський попередив українців про "нелюбимий" режим.