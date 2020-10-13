Президент України Володимир Зеленський закликав громадян взяти участь у масштабному опитуванні 25 жовтня

Як передає Politeka.net, промову глави держави оприлюднено на його офіційному Telegram-каналі (щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця)

У своєму зверненні Зеленський закликав громадян прийти на виборчі дільниці і відповісти на п'ять важливих для кожного питань.

"Це була демоверсія народовладдя, а його реальне впровадження стало нашою з тобою метою. І зараз парламент готується закріпити цей важливий механізм на законодавчому рівні", - зазначив Зеленський.

За його словами, в опитуванні буде 5 пунктів, за якими українці повинні висловити свою думку.

"Право народу України на власну думку-священне. Йому не потрібно благословення від політиків. І ніщо не заважає нам з тобою просто поговорити відверто. 25 жовтня на виборчій дільниці я задам тобі 5 важливих питань", - зазначив президент.

За словами глави держави, такої практики в Україні ще не було.

"Чи не вперше в історії незалежності ми запитаємо:" а що думаєш ти?". Чому ваша відповідь важлива? Тому що буде так, як вирішиш ти. Тому що Україна - це ти. Неділя, 25 жовтня, приходь і вирішуй. До речі, які будуть питання? Про це пізніше", - підсумував президент.

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