Президент України Володимир Зеленський зробив заяву про закінчення війни на Донбасі

За його словами, війну в Україні можна закінчити в будь-який день, але багато що залежить від позиції Росії.

Про це він розповів в інтерв'ю турецькому інформаційному агентству Demirören, передає прес-служба ОПУ.

Зеленський пояснив, що шлях до миру залежить від двох сторін збройного конфлікту, Росія також повинна в цьому брати участь.

"Прийти до миру можливо. Але шлях до миру-це рух двох сторін. Свою частину шляху повинна пройти і Росія. Багато в чому від позиції Москви залежить, як швидко ми зможемо констатувати завершення війни. Ми вважаємо, що війна може бути завершена в будь-який день: сьогодні або завтра, або післязавтра. Але необхідно провести повну деокупацію і повернути під контроль України всі наші тимчасово окуповані території"– сказав глава держави.

При цьому Зеленський вважає, що Україна вже значно просунулася до встановлення миру на Донбасі.

"Вдалося перезавантажити переговорні формати. Розмова дипломатів завжди краще, ніж "розмова" гармат. Вдалося звільнити багатьох людей, яких утримували в полоні на тимчасово окупованій території України. Вже більше 80 днів на фронті майже повністю дотримується режим припинення вогню. Якщо не брати до уваги окремі провокаційні обстріли, можна говорити про тривалу тишу, яка встановлена вперше за більш ніж шість років", – додав він.

Нагадаємо, Зеленський звернувся до ЄС із закликом через Україну.

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