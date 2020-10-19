Дружина і син колишнього прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана заразилися китайським вірусом
Про це сам політик розповів у соціальній мережі Фейсбук, опублікувавши відповідне відео, передає Politeka.net. Щоб подивитися запис, доскрольте сторінку вниз.
Незважаючи на те, що тест самого Гройсмана поки що негативний, він вирішив піти на самоізоляцію.
"Я розумію, що наша сім'я сьогодні передує те, що переживають десятки тисяч українських сімей. Але сьогодні, як ніколи, дуже важливо, щоб ми приділили увагу, турботу і свою любов тим, хто захворів, кому сьогодні важко. Важливо бути з ними поруч", – підкреслив екс-прем'єр і повідомив, що вирішив залишатися під час хвороби близьких людей вдома, щоб "разом проходити це випробування".
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У зв'язку з виниклою ситуацією він скасував найближчі зустрічі і поїздки.
Крім того, політик побажав якнайшвидшого одужання всім, хто зараз хворіє.
"Ця хвороба робить людей не тільки хворими, а й самотніми. Тому що у них є обмеження, до них не можна підходити. Тому давайте, якщо у нас є така можливість, будемо поруч зі своїми рідними, близькими, друзями. З усіма, хто хворіє і потребує нашої підтримки", - додав він.
Гройсман закликав підтримати українських лікарів, яким зараз морально і фізично важко, а наостанок побажав усім успіхів і міцного здоров'я.
Тим часом у Верховній Раді збільшилася кількість людей, які захворіли на COVID-19. За словами спікера парламенту Дмитра Разумкова, загальна кількість хворих наблизилася до позначки в 100 осіб.
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