20 жовтня Володимир Зеленський виступив у Верховній Раді зі щорічним посланням

На ньому президент України, що в країні починають будувати дві державні Військово-морські бази для захисту Чорноморського регіону.



У Кремлі не стали довго чекати і через кілька годин відреагували на цю заяву. Зокрема, прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков зробив схвильовану заяву з натяком на загрозу, передає Обозреватель.

Він заявив нібито створення Україною нових баз в Чорному морі може негативно позначитися на стабільності в регіоні. За його словами, це принесе небезпеку Чорному морю. Тільки ось він не став пояснювати свої необережні слова.

"Безумовно, з урахуванням всіх наявних реалій це може мати досить негативні наслідки в цілому для атмосфери стабільності в Чорноморському регіоні. Потенційно така небезпека існує. Ми не розуміємо, про які бази могла б йти мова, ми зможемо це проаналізувати, коли буде вся повнота інформації", – заявив Пєсков.

Також раніше повідомлялося, що прес-секретар глави РФ Дмитро Пєсков зробив скандальну заяву про Донбас і Крим.

Зокрема, він заявив, що "проблеми Криму" нібито не існує. У той же самий час спікер Кремля заявив, що росіяни нібито готові допомагати у вирішенні "проблеми Донбасу"

Нагадаємо, у Кремлі розхвалили Фокіна за скандальні заяви про битву на Донбасі.

Також Politeka повідомляла, у Кремлі розхвалили Фокіна за скандальні заяви про битву на Донбасі

Як Politeka писала, що у Кремлі злякалися санкцій проти "Північного потоку-2", Пєсков благає