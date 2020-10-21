Нардепка від партії "Слуга народу" Галина Третьякова відзначилась дивною поведінкою в залі українського парламенту

Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Діалог".

Так, під час виступу президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді Третьякова дивно і дуже енергійно хитала головою, чим спровокувала в соцмережах підозри на наркотичну залежність.

Дії Третьякової під час виступу Зеленського викликали низку запитань у користувачів соціальних мереж. Українці активно коментують опубліковане відео, на якому можна помітити, як Третьякова сиділа в першому ряду прямо перед главою держави і настільки енергійно кивала головою в такт його промові, що негайно привернула цим увагу журналістів.

В коментарях під відео на нардепку обрушився шквал критики. На адресу Третьякової посипалися жарти про наркотичне і алкогольне сп'яніння. Користувачі стверджують, що твереза ​​людина не може так поводитись. Деякі користувачі також пригадали брата Михайла Добкіна, який кілька разів викликав підозри дивною поведінкою в залі Верховної Ради.

"Коли згоден з президентом, з кожним словом", - жартують в коментарі до відео.

Коли згоден з Президентом, з кожним словом Gepostet von Yan Dobronosov am Dienstag, 20. Oktober 2020

Нагадаємо, "слуг народу" офіційно відправлять на передову на Донбас: "розведуть по секторах і...".

Як Politeka писала, що у Раді знайшли пояснення злочинним заявам Фокіна.