Нардепка від партії "Слуга народу" Галина Третьякова відзначилась дивною поведінкою в залі українського парламенту
Про це повідомляє Politeka з посиланням на "Діалог".
Так, під час виступу президента України Володимира Зеленського у Верховній Раді Третьякова дивно і дуже енергійно хитала головою, чим спровокувала в соцмережах підозри на наркотичну залежність.
Дії Третьякової під час виступу Зеленського викликали низку запитань у користувачів соціальних мереж. Українці активно коментують опубліковане відео, на якому можна помітити, як Третьякова сиділа в першому ряду прямо перед главою держави і настільки енергійно кивала головою в такт його промові, що негайно привернула цим увагу журналістів.
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В коментарях під відео на нардепку обрушився шквал критики. На адресу Третьякової посипалися жарти про наркотичне і алкогольне сп'яніння. Користувачі стверджують, що твереза людина не може так поводитись. Деякі користувачі також пригадали брата Михайла Добкіна, який кілька разів викликав підозри дивною поведінкою в залі Верховної Ради.
"Коли згоден з президентом, з кожним словом", - жартують в коментарі до відео.
Нагадаємо, "слуг народу" офіційно відправлять на передову на Донбас: "розведуть по секторах і...".
Як Politeka писала, що у Раді знайшли пояснення злочинним заявам Фокіна.