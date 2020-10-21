Нардеп от партии "Слуга народа" Галина Третьякова отличилась странным поведением в зале украинского парламента

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Диалог".

Так, во время выступления президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде Третьякова странно и очень энергично кивала головой, чем спровоцировал в соцсетях подозрения на наркотическую зависимость.

Действия Третьяковой во время выступления Зеленского вызвали ряд вопросов у пользователей социальных сетей. Украинцы активно комментируют опубликованное видео, на котором можно заметить, как Третьякова сидела в первом ряду прямо перед главой государства и настолько энергично кивала головой в такт его речи, чем немедленно привлекла внимание журналистов.

В комментариях под видео на нардепа обрушился шквал критики. В адрес Третьяковой посыпались шутки о наркотическом и алкогольном опьянении. Пользователи утверждают, что трезвый человек не может так себя вести. Некоторые пользователи также припомнили брата Михаила Добкина, который несколько раз вызывал подозрения странным поведением в зале Верховной Рады.

"Когда согласен с президентом, с каждым словом", - шутят в комментарии к видео.

Коли згоден з Президентом, з кожним словом Gepostet von Yan Dobronosov am Dienstag, 20. Oktober 2020

Напомним, "слуг народа" официально отправят на передовую на Донбасс: "разведут по секторам и...".

Как Politeka писала, что в Раде нашли объяснение преступным заявлениям Фокина.