64-річний Володимир Литвин, який двічі обіймав посаду спікера Верховної Ради України, заразився китайським вірусом

Про це він сам написав на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук, передає Politeka.net.

"Зосередившись на допомозі землякам у протидії коронавірусу, сам отримав позитивний тест на "ковід". Бережіть себе, своїх рідних і близьких. Всім – здоров'я і ніяких коронавірусів", – йдеться в повідомленні.

Раніше Литвин озвучив свої припущення про майбутнє країни. За його словами, все йде до того, що Україна просто зникне як країна.

"Якщо він (конфлікт на Донбасі - ред.) не завершиться за п'ять років першої каденції президента (Зеленського - ред.), то, я думаю, тоді можна сказати, що України не буде. Це жорстокі реалії, які не можна не помічати", – заявив екс-спікер ВР в ефірі телеканалу NewsOne.

Крім того, колишній політик підкреслив, що потрібен діалог між сторонами конфлікту:

"Цю проблему потрібно вирішити якомога швидше. Для цього потрібно наважитися говорити з усіма тими, від кого залежить вирішення цієї проблеми. А демонструвати те, що тут я розмовляти буду, а тут не буду, то це означає пролонгувати конфлікт".

Ми також писали про те, що Китайський вірус наздогнав лідера партії "Батьківщина" Юлію Тимошенко.

"Вся сім'я перехворіла цим жахом, це просто реально страшна хвороба, тому я хочу всім побажати здоров'я. Просто якщо є здоров'я, це я вам вже можу точно сказати, то світ виглядає по-іншому. А коли трапляються такі речі, то відразу думаєш, що ти не доробив у цьому житті, що ще залишилося, і чому немає часу", – розповіла вона на зустрічі з виборцями.

Нагадаємо, Федоренко розкритикував хаотичні дії влади в розпал пандемії.

Як повідомляла Politeka, біда наздогнала знаменитого харків'янина, співак звернувся до українців

Також Politeka писала, що Порошенко, який переніс вірус, побіг ручкуватися з народом.