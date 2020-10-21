Депутата и экс-президента Украины Петра Порошенко раскритиковали за нарушение карантинных мер

Как передает Politeka.net, соответственные кадры опубликовали на Instagram-страничке "rivne_1283" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страничку до конца)

Лидера партии "Европейская солидарность" заметили, когда он разгуливал по улицам города. Он подошел к мемориальной доске, посвященной Героям Небесной Сотни, чтобы возложить цветы и увидел, как недалеко проходит свадебная фотосессия молодоженов.



Петр Порошенко подошел к паре и предложил сфотографироваться с ним "на счастье". Несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране, он пожал руки молодым и обнял их для кадра.

Украинцы в сети бурно отреагировали на такой поступок экс-президента Украины, поскольку тот только сам вылечился от вируса.

"Та не было никакого вируса, то он так пиарится чтобы его жалели", "А ему что, жалко чужих детей главное картинка!", "Каждый голос на счету", "Сними маску, все уже поняли что разводняк", "Гетман знает что делает", "Чья очередь болеть?" - писали украинцы в сети.

Отметим, что опасным китайским вирусом уже успели переболеть многие украинские политик, включая нынешнего президента Владимира Зеленского и его жену, а также Юлию Тимошенко и многих нардепов.

Напомним, Порошенко раскритиковали за новое заявление по Донбассу: "Провоцирует и подбивает военных к...".

Как сообщала Politeka, Порошенко отличился странным обращением к украинским военным.

Также Politeka писала, что жена Порошенко решила навести "порядок" в Киеве, украинцы негодуют.









