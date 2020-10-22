Президент України Володимир Зеленський розповів, чи чекає Україну повернення до жорсткого карантину
В інтерв'ю чотирьом телеканалам глава країни заявив, що незважаючи на 6-7 тисяч нових випадків захворювання коронавірусом на добу, суворий карантин в Україні вводити не планують, передає ТСН.
Він пояснив, що такі обмеження можуть повністю зупинити вітчизняну економіку.
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Президент анонсував виробництво української вакцини від коронавірусу, розробкою якої вчені займалися більше півроку. Зараз вона проходить тестування.
"Ми не можемо говорити про все, тому що повинні пройти клінічні дослідження, і це правда, не маємо права. Вона, скажу правду-унікальна. Це не пафос і не популізм. Вона унікальна, тому що не така, як інші. У нас є матеріали, дослідження велися, але не на людях, втім, велися. Мене не можу говорити сьогодні про терміни, але в будь-якому випадку ви повинні зрозуміти наш підхід: незважаючи на нашу українську вакцину, якщо у кого буде підтверджена вакцина раніше, ми будемо закуповувати, в будь-якому випадку",- підкреслив Зеленський.
Також раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський різко відповів депутатам, які незадоволені ідеєю народовладдя в Україні. Зеленський нагадав, що одним з пунктів його програми було народовладдя, яке повинно, за його словами, повернути народу довіру до влади.
У залі Верховної Ради хтось із нардепів почав шуміти, на що відреагував президент: "їдьте в Росію, якщо вам там подобається".
Нагадаємо, Зеленський звернувся до ЄС із закликом через Україну.
Як повідомляла Politeka, Зеленський повідав, яке спілкування веде з Путіним
Також Politeka писала, що Зеленський попередив українців про "нелюбимий" режим.