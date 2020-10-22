Президент України Володимир Зеленський розповів, чи чекає Україну повернення до жорсткого карантину

В інтерв'ю чотирьом телеканалам глава країни заявив, що незважаючи на 6-7 тисяч нових випадків захворювання коронавірусом на добу, суворий карантин в Україні вводити не планують, передає ТСН.

Він пояснив, що такі обмеження можуть повністю зупинити вітчизняну економіку.

Президент анонсував виробництво української вакцини від коронавірусу, розробкою якої вчені займалися більше півроку. Зараз вона проходить тестування.

"Ми не можемо говорити про все, тому що повинні пройти клінічні дослідження, і це правда, не маємо права. Вона, скажу правду-унікальна. Це не пафос і не популізм. Вона унікальна, тому що не така, як інші. У нас є матеріали, дослідження велися, але не на людях, втім, велися. Мене не можу говорити сьогодні про терміни, але в будь-якому випадку ви повинні зрозуміти наш підхід: незважаючи на нашу українську вакцину, якщо у кого буде підтверджена вакцина раніше, ми будемо закуповувати, в будь-якому випадку",- підкреслив Зеленський.

Також раніше повідомлялося, що Володимир Зеленський різко відповів депутатам, які незадоволені ідеєю народовладдя в Україні. Зеленський нагадав, що одним з пунктів його програми було народовладдя, яке повинно, за його словами, повернути народу довіру до влади.

У залі Верховної Ради хтось із нардепів почав шуміти, на що відреагував президент: "їдьте в Росію, якщо вам там подобається".

Нагадаємо, Зеленський звернувся до ЄС із закликом через Україну.

Як повідомляла Politeka, Зеленський повідав, яке спілкування веде з Путіним

Також Politeka писала, що Зеленський попередив українців про "нелюбимий" режим.