Мама лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко заразилася "китайським" вірусом
Про це повідомили джерела виданню "РБК-Україна".
За даними, хвороба у 83-річної Людмили Телегіной протікає дуже важко.
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Зазначимо, що не так давно і сама Юлія Володимирівна перехворіла на страшну недугу.
Політик закликала всіх бути обережними і підкреслила, що вірус - це непередбачувана хвороба.
"У одного з членів моєї сім'ї взагалі ніяких симптомів не було, просто тести були позитивні. Діти вже важко хворіли, онуки пройшли більш-менш легенько, а я потрапила так, чесно вам кажу, страшно стало просто, що відбувалося. Тому просто бережіть себе, бажано не грати в цю рулетку, краще захиститися", - заявила Тимошенко в одному з інтерв'ю.
Раніше, стало відомо, що в Верховній Раді збільшилася кількість людей, які захворіли "китайським" вірусом.
Нагадаємо, Тимошенко підкосив Китайський вірус: що відомо на даний момент.
Як повідомляла Politeka, Китайський вірус у Тимошенко підтвердився, стало відомо про її стан: "на жаль...".