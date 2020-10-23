Мама лідера партії "Батьківщина" Юлії Тимошенко заразилася "китайським" вірусом

Про це повідомили джерела виданню "РБК-Україна".

За даними, хвороба у 83-річної Людмили Телегіной протікає дуже важко.

Зазначимо, що не так давно і сама Юлія Володимирівна перехворіла на страшну недугу.

Політик закликала всіх бути обережними і підкреслила, що вірус - це непередбачувана хвороба.

"У одного з членів моєї сім'ї взагалі ніяких симптомів не було, просто тести були позитивні. Діти вже важко хворіли, онуки пройшли більш-менш легенько, а я потрапила так, чесно вам кажу, страшно стало просто, що відбувалося. Тому просто бережіть себе, бажано не грати в цю рулетку, краще захиститися", - заявила Тимошенко в одному з інтерв'ю.

Раніше, стало відомо, що в Верховній Раді збільшилася кількість людей, які захворіли "китайським" вірусом.

Дмитро Разумков зазначив, що загальна кількість наблизилася до позначки в 100 осіб.

"Більше 20 людей всього перехворіло в апараті, також у нас кілька людей додатково захворіли цього тижня. Я думаю, що ми десь до 30 доходимо вже, це по апарату. За народними депутатами останні показники сьогодні не готовий сказати, але до 60 всього подолали або хворіють і майже кожен день у нас- додаткові хворі", - розповів спікер парламенту.

Нагадаємо, Тимошенко підкосив Китайський вірус: що відомо на даний момент.

Як повідомляла Politeka, Китайський вірус у Тимошенко підтвердився, стало відомо про її стан: "на жаль...".