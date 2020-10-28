Україна дуже бідна країна, адже за останні 30 років у нас був найнижчий показник приросту ВВП у світі

Зокрема, про це заявив народний депутат від "Слуги народу", голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Цензор.

"Ми з вами дуже бідна країна. За останні 30 років в Україні був найнижчий показник приросту ВВП у світі. Негативний. Це якщо порівнювати з країнами, де цей показник в принципі відстежується. Тому що є ще Сомалі, але там навіть статистики немає"– - заявив політик.

Він також порівняв показники України, які країна мала на заході СРСР. Якщо тоді нас порівнювали з Францією, то зараз нас можуть порівняти лише з Габоном в Африці. Українці можуть втратити все через таку ситуацію в економіці, адже навіть в Африці ситуація краща.

"На заході СРСР Україну порівнювали з Францією: приблизно та ж чисельність населення, така ж площа, приблизно однакові економічні показники. Потім нас почали порівнювати з Польщею. А сьогодні ми себе з Габоном не можемо порівняти, тому що там ВВП на душу населення більше, ніж в Україні", – пояснив Гетманцев.

За його словами, Колумбія, Індонезія і В'єтнам, які раніше вважалися країнами третього світу, зараз "набагато успішніше" України, а ситуація в нашій країні виявилася гіршою, ніж в Сомалі.

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