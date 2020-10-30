Українців попередили про чергові довибори до Верховної Ради

Таку заяву зробив глава "Слуги народу" Олександр Корнієнко в ефір телеканалу 1+1.

За його словами, довибори до парламенту можуть відбутися вже в березні за умови, якщо на мажоритарних округах обрані там народні депутати підуть до місцевої влади.

"Про кадрові висновки партійних-вони будуть зроблені. Будуть партійні конференції, так як в кінці березня будуть довибори по тих округах, де народні депутати пішли в місцеву владу", - попередив нардеп в ефірі телеканалу.

Як стверджує Олександр Корнієнко, довибори можуть пройти в окрузі №87, який зараз представляє нардеп від "Слуги народу" Зіновій Андрійович, а також в окрузі №184, від якого до парламенту потрапив представник депутатської групи "За майбутнє" ігор Колихаєв.

"Там, можливо, будуть довибори, можливо, ще десь мажоритарники підуть у місцеву владу. У нас зараз два дні голосування-це в березні, людей вже готуємо попередньо морально, будуть довибори. Відповідно, будуть партійні з'їзди в січні, і ми там також будемо приймати кадрові рішення, пов'язані з результатами виборів", - резюмував Корнієнко, анонсуючи довибори до Верховної Ради.



"Очікуємо нових кліпів", "Не думаю, що є хоч якісь шанси, варіанти, можливості для "слуг народу" поліпшити ситуацію на наступних виборах без масових

посадок корупціонерів з минулої влади, які сиділи "на схемах", - відреагували українці в коментарях.

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