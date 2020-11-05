У ВРУ сталася бійка між депутатами Гео Леросом та Олександром Юрченком

Як передає Politeka.net, конфлікт між народними обранцями почався ще на початку робочого дня (щоб подивитися відео, досркольте сторінку до кінця)



Напередодні з нардепа Олександра Юрченка зняли електронний браслет і вже сьогодні він вирушив до Верховної Ради.



Під час спілкування зі ЗМІ Юрченко за шию хотів схопити його екс-колега по фракції Гео Лерос, щоб затягнути в будівлю Ради.



На цьому все не закінчилося: вже в стінах Верховної Ради між ними сталася бійка.

Судячи з кадрів, розбороняти нардепів довелося співробітникам охорони.

За словами Юрченка, Лерос напав на нього ззаду і продемонстрував отримані травми:







"Напав ззаду, бив ногами по голові, у мене зараз запаморочення", - розповів Юрченко.



Нагадаємо, в середині вересня Олександр Юрченко був виключений з партії "Слуга народу", але через кілька днів вийшов під заставу і був поміщений під домашній арешт із зобов'язанням носити електронний браслет.

Нагадаємо, нардеп від» Слуги народу " потрапив у гучний скандал з незаконними будівлями.

Як повідомляла Politeka, Лерос зробив черговий випад у бік Зеленського.

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