В ВРУ произошла драка между депутатами Гео Леросом и Александром Юрченко
Как передает Politeka.net, конфликт между народными избранниками начался еще в начале рабочего дня (чтобы посмотреть видео, досркольте страницу до конца)
Накануне с нардепа Александра Юрченко сняли электронный браслет и уже сегодня он отправился в Верховную Раду.
Во время общения со СМИ Юрченко за шею хотел схватить его экс-коллега по фракции Гео Лерос, чтобы затащить в здание Рады.
На этом все не закончилось: уже в стенах Верховной Рады между ними произошла драка.
Судя по кадрам, разнимать нардепов пришлось сотрудникам охраны.
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По словам Юрченко, Лерос напал на него сзади и продемонстрировал полученные травмы:
"Напал сзади, бил ногами по голове, у меня сейчас головокружение", - рассказал Юрченко.
Напомним, в середине сентября Александр Юрченко был исключен из партии "Слуга народа", но через несколько дней вышел под залог и был помещен под домашний арест с обязательством носить электронный браслет.
Напомним, нардеп от «Слуги народа» угодил в громкий скандал с незаконными постройками.
Как сообщала Politeka, Лерос сделал очередной выпад в сторону Зеленского.
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