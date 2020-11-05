В ВРУ произошла драка между депутатами Гео Леросом и Александром Юрченко

Как передает Politeka.net, конфликт между народными избранниками начался еще в начале рабочего дня (чтобы посмотреть видео, досркольте страницу до конца)



Накануне с нардепа Александра Юрченко сняли электронный браслет и уже сегодня он отправился в Верховную Раду.



Во время общения со СМИ Юрченко за шею хотел схватить его экс-коллега по фракции Гео Лерос, чтобы затащить в здание Рады.



На этом все не закончилось: уже в стенах Верховной Рады между ними произошла драка.

Судя по кадрам, разнимать нардепов пришлось сотрудникам охраны.

По словам Юрченко, Лерос напал на него сзади и продемонстрировал полученные травмы:







"Напал сзади, бил ногами по голове, у меня сейчас головокружение", - рассказал Юрченко.



Напомним, в середине сентября Александр Юрченко был исключен из партии "Слуга народа", но через несколько дней вышел под залог и был помещен под домашний арест с обязательством носить электронный браслет.

Напомним, нардеп от «Слуги народа» угодил в громкий скандал с незаконными постройками.

Как сообщала Politeka, Лерос сделал очередной выпад в сторону Зеленского.

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