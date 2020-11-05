Народний депутат Гео Лерос висловився про конфлікт зі своїм колегою Олександром Юрченком
Як передає Politeka.net, коментар він залишив на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, бійку затіяв саме Юрченко, який накинувся на нього з кулаками і образами.
"Коли злочинців не садять у в'язницю, а відпускають голосувати у Верховну Раду за інтереси офісу президента, ми отримуємо бандитську державу. Вчора з хабарника Юрченка, як з собаки зняли браслет, сьогодні ця скажена тварюка накинулася на мене з кулаками і ксенофобськими висловлюваннями", - розповів Лерос.
Також він розкритикував дії суду і правоохоронних органів.
"Дивна країна, коли нардеп вимагає хабар, отримує її, що видно на відео, але не несе за це ніякої відповідальності, продовжує хизуватися своєю безкарністю. Що ж, ми точно поборемо цю банду, тоді буде відповідати кожен за свої злочини", - підсумував нардеп.
Нагадаємо, що в стінах Верховної Ради між депутатами сталася бійка, яку вдалося зупинити тільки співробітникам охорони.
За словами Юрченка, саме Лерос напав першим:
"Напав ззаду, бив ногами по голові, у мене зараз запаморочення", - розповів депутат відразу після того, що сталося.
Нагадаємо, нардеп від» Слуги народу " потрапив у гучний скандал з незаконними будівлями.
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