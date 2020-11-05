А ви на чиєму боці в даному конфлікті?

Народний депутат Гео Лерос висловився про конфлікт зі своїм колегою Олександром Юрченком

Як передає Politeka.net, коментар він залишив на своїй сторінці в Facebook.



За його словами, бійку затіяв саме Юрченко, який накинувся на нього з кулаками і образами.