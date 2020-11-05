Народный депутат Гео Лерос высказался о конфликте со своим коллегой Александром Юрченко
Как передает Politeka.net, комментарий он оставил на своей страничке в Facebook.
По его словам, драку затеял именно Юрченко, который набросился на него с кулаками и оскорблениями.
"Когда преступников не сажают в тюрьму, а отпускают голосовать в Верховную Раду за интересы офиса президента, мы получаем бандитское государство. Вчера с взяточника Юрченко, как с собаки сняли браслет, сегодня эта бешеная тварь набросилась на меня с кулаками и ксенофобскими высказываниями", - рассказал Лерос.
Также он раскритиковал действия суда и правоохранительных органов.
"Странная страна, когда нардеп требует взятку, получает ее, что видно на видео, но не несет за это никакой ответственности, продолжает кичиться своей безнаказанностью. Что ж, мы точно поборем эту банду, тогда будет отвечать каждый за свои преступления", - подытожил нардеп.
Напомним, что в стенах Верховной Рады между депутатами произошла драка, которую удалось остановить только сотрудникам охраны.
По словам Юрченко, именно Лерос напал первым:
"Напал сзади, бил ногами по голове, у меня сейчас головокружение", - рассказал депутат сразу после случившегося.
Напомним, нардеп от «Слуги народа» угодил в громкий скандал с незаконными постройками.
Популярные статьи сейчасПоказать еще
Позитив из "Время и Стекло" огорошил известием о разводе с женой-ревнивицей: "Все..."
"Опять нажрался": Кошевой из "Квартал 95" окончательно потерял человеческий облик, видео
Доллар рекордно ударил по гривне, НБУ предупредил украинцев: курс валют будет беспощаден
"Храни вас Бог!": самая богатая певица Украины срочно покинула страну после болезни, муж-миллиардер настоял
Как сообщала Politeka, Лерос сделал очередной выпад в сторону Зеленского.
Также Politekа писала, что у брата главы НКРЭКУ Тарасюка выявлена фирма-контрагент «Укрэнерго».