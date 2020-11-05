А вы на чьей стороне в данном конфликте?

Народный депутат Гео Лерос высказался о конфликте со своим коллегой Александром Юрченко

Как передает Politeka.net, комментарий он оставил на своей страничке в Facebook.



По его словам, драку затеял именно Юрченко, который набросился на него с кулаками и оскорблениями.