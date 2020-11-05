Олександр Юрченко висловився про бійку зі своїм колегою Гео Леросом



Як передає Politeka.net, свою версію подій нардеп розповіл на сторінці у Facebook.



"Близько 11:30 на мене у Верховній Раді напав брехло і провокатор Гео Лерос. Ось так виглядає тиск на народних депутатів у 2020 році. Бійки, провокації, погрози. Ось це моя Ціна за врятований від забудови заповідник Китаєво і Самбурки", - упевнений Юрченко.

За його словами, таким чином на нього чиниться тиск.



"Вони намагаються вже усунути мене не тільки політично, а й фізично. Завтра ця скажена собака буде кидатися ще когось. Зазначеними незаконними діями вчинено перешкоджання моїй депутатській діяльності - через госпіталізацію я позбавлений можливості голосувати за держбюджет на 2021 рік", - підсумував нардеп.

Судячи з коментарів під постом Юрченка, українці не оцінили його версію:

"Дай шматочок пирога, пліз", "Ти після щирої бесіди тепер вже знаєш і надалі будеш знати що твого колегу звуть Гео Лерос, а не Део Ланос! Сам нарвався!", "Напав ззаду? Зад в порядке? Не іронія, просто переживаю", "Все таки "Ланос" тебе переїхав?", "Повертайся в СІЗО, там Лероса немає", - писали українці.

Нагадаємо, нардеп від» Слуги народу " потрапив у гучний скандал з незаконними будівлями.

Як повідомляла Politeka, Лерос зробив черговий випад у бік Зеленського.

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