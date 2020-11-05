Александр Юрченко высказался о драке со своим коллегой Гео Леросом
Как передает Politeka.net, свою версию событий нардеп рассказал на страничке в Facebook.
"Около 11:30 на меня в Верховной Раде напал брехло и провокатор Гео Лерос. Вот так выглядит давление на народных депутатов в 2020 году. Драки, провокации, угрозы. Вот это моя цена за спасен от застройки заповедник Китаево и Самбурки", - уверен Юрченко.
По его словам, таким образом на него оказывается давление.
"Они пытаются уже устранить меня не только политически, но и физически. Завтра эта бешеная собака будет бросаться еще кого-то. Указанными незаконными действиями совершено препятствование моей депутатской деятельности - за госпитализации я лишен возможности голосовать за Госбюджет на 2021", - подытожил нардеп.
Судя по комментариям под постом Юрченко, украинцы не оценили его версию:
"Дай кусочек пирога, плиз)", "Ты после искренней беседы теперь уже знаешь и в дальнейшем будешь знать что твоего коллегу зовут Гео Лерос, а не Део Ланос! Сам нарвался!", "Напал сзади? Зад в порядке? Не ирония, просто переживаю", "Всё таки "Ланос" тебя переехал?", "Возвращайся в СИЗО, там Лероса нет", - писали украинцы.
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Напомним, нардеп от «Слуги народа» угодил в громкий скандал с незаконными постройками.
Как сообщала Politeka, Лерос сделал очередной выпад в сторону Зеленского.
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