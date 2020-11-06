Політолог і директор Українського інституту аналізу та менеджменту політики Руслан Бортник розповів, що означатимуть посилення карантинних заходів у країні

Також політолог пояснив, чи постраждають знову представники малого і середнього бізнесу в цьому випадку.

Відповідне відео опублікували на каналі "Politeka Online" в YouTube.

На сьогоднішній день карантин, який ввели на території України через поширення коронавірусної інфекції, завдав досить багато шкоди для життя всього населення. Режим карантину також серйозно відобразився на підприємцях, через нього страждав малий і середній бізнес.

Останнім часом в Україні говорять про те, що в областях знову можуть ввести жорсткі заходи безпеки. Тому політолог Руслан Бортник вирішив пояснити громадянам, що це означає.

За його словами, локдаун на території країни, про який так багато говорять останнім часом, вже настав.

"Віднесення тих чи інших територій України, а у нас сьогодні половина обласних центрів такі, до "червоної зони", передбачає локдаун. Тобто, зупинку транспорту, установ, організацій", - пояснив політичний експерт.

Бортник згадав, що ще в літню пору року через розбірки з регіональними елітами влада ввела зміни щодо визначення обмежувальних заходів в регіонах України.

За його словами, відповідно до цих змін місцева комісія з техногенної безпеки має можливість і повне право вводити свої винятки з приводу "червоної зони".

"Пів країни і вся країна може бути в "червоній зоні", але місцеві комісії з техногенної безпеки кажуть, що "так, ми в "червоній зоні", але транспорт зупиняти не будемо, освітні установи закривати не будемо, ресторани нехай працюють", - додав політолог Руслан Бортник.

Український політолог пояснив, що до того моменту, поки на території країни не оголосять режим надзвичайної ситуації, ввести повноцінні локдауни не вийде.

Нагадаємо, що Олег Немчинов попередив українців, що в країні можуть ввести повний нокдаун.

Як повідомляла Politeka, глава МОЗ Максим Степанов розповів, що буде далі в Україні з карантином.

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