Росія не збирається припиняти видачу паспортів РФ на території окупованих районів Донбасу

Це чітко дав зрозуміти на прес-конференції прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, передає "УНІАН".

Коли його попросили прокоментувати вимогу України про припинення видачі паспортів, Пєсков відповів: "Що значить – повинна?". Він заявив, що Україна повинна захищати своїх громадян, забезпечувати соціальні потреби та інфраструктуру, лікувати.

"Безумовно, повинна, але оскільки це не робиться і оскільки це етнічні росіяни, Росія завжди захищала і буде захищати інтереси росіян, де б вони не проживали", – цитує чиновника видання.

У відповідь на те, що Україна почне виконувати всі ці умови після деокупації, однак Кремль повинен припинити видачу паспортів на захоплених територіях, Пєсков заявив:

"Позиція зрозуміла, але вона докорінно розходиться із зобов'язаннями України, які зафіксовані підписом президента України в Мінському комплексі заходів".

Коли ж йому нагадали, що в Мінських угодах немає положення про роздачу паспортів РФ, спікер Путіна парирував: "Моя відповідь така, якою вона дана». Мовляв, такі дії – один із заходів захисту "етнічних росіян".

Як відомо, Путін 24 Квітня 2019 року підписав указ про спрощене отримання громадянства жителями самопроголошених "ЛНР" і "ДНР". Ватажок "ДНР" Денис Пушили похвалився в інтерв'ю окупаційним ЗМІ, що паспорти РФ за спрощеною процедурою вже отримали понад 170 тисяч жителів Донбасу, і поки що процес триває.

Відзначимо, що отримувати пенсію і соцвиплати по російському паспорту ці люди зможуть тільки тоді, коли у них буде прописка в РФ, оскільки прописка "ДНР" не підходить, адже "республіка" не визнана.

Нагадаємо, бойовик "ДНР" отримав притулок в Росії і сподівається на громадянство.

Як повідомляла Politeka, одіозна Чичеріна, притулившись до Пушиліна, повідомила про новий статус.

Також Politeka писала, що жителі "ДНР" просять Пушиліна випустити їх в Україну.