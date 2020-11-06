Не так давно під Конституційним Судом України пройшли масові протести, люди зі скандальними плакатами почали бунтувати і приносити туди покришки
Колишній нардеп і голова політичної партії "Рідна країна" Микола Томенко в інтерв'ю "Politeka Online" дав свої коментарі з приводу погромів під скандальним КСУ (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
"Ми не забороняємо право на протест, наша позиція або наша місія повинна бути складнішою", - підкреслив колишній нардеп Микола Томенко.
Він розповів, як можна вийти з цієї ситуації, заявляючи, що влада нібито не вміє вирішувати проблеми.
"Для того ми і вчилися, щоб пропонувати і допомагати нікчемній владі, якщо вони не мають досвіду і вміння на очах виходити з ситуації", - додав Микола Томенко.
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Для того, щоб вийти з цієї ситуації, Томенко пропонує внести новий законопроект. Йдеться про закон з РНБО, наприклад, в якому говоритиметься про вилучення майна.
"З РНБО повинен вийти законопроект, невідкладний законопроект, Про внесення змін, або фактично той, який відображає деякі речі, які потрібно ще уточнити. Наприклад, в антикорупційному законодавстві повинні ввести інші порядки конфіскації майна, ніж у Кримінальному кодексі України", - підкреслив колишній депутат.
Потім Томенко навів приклад, як можна втілити цей законопроект у реальне життя. За його словами, у різних чиновників можна вилучити майно за різними законопроектами.
"В однієї категорії чиновників ми могли відняти майно таким способом , а в іншої категорії чиновників, по антикорупційним законодавствам, і категорії "А", - іншим", - уточнив політик.
Томенко радить також ввести один закон щодо корупції і за нього проголосувати. Він переконаний, що потенційних 226 голосів вже є.
Нагадаємо, що Микола Томенко сказав, чи можна прибирати з посад усіх суддів КСУ.
Як повідомляла Politeka, Микола Томенко розповів, як кандидати в мери роздають студентам гроші.
Також Politeka писала, що нардеп Олександр Качура прокоментував скандал з КСУ, який може скасувати безвіз.