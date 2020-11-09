Локдаун в Україні був, тому що це була рефлекторна реакція на дії інших країн світу

Економіст Юрій Атаманюк в інтерв'ю "Politeka Online" дав свої коментарі щодо локдауну і карантину в Україні (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Отаманюк розповів українцям всю правду про ситуацію з коронавірусом в Україні, а також відповів на найактуальніше питання щодо того, чи буде в нашій країні локдаун.

Економіст пояснив українським громадянам, що локдауну через коронавірус в нашій країні не буде. За його словами, в Україні не зупинятимуть наземний і підземний транспорту, торгівлю, а також не закриватимуть заклади, готелі та офісні центри.

"Локдаун був, тому що це була не наша внутрішня позиція, не рішення, засноване на досвіді грамотних і професійних людей. Це була рефлекторна реакція на те, що відбувається у світі", - підкреслив економіст.

За його словами, локдаун потрібен для того, щоб уряд нашої країни зміг підготувати і поліпшити систему медицини. Якщо кількість заражених в Україні різко збільшиться, то вона повинна бути до цього готова, але ніхто не готував медичну систему.

"Ми на першому місці в світі за відсотком хворих лікарів на кількість хворих людей, в цілому. Тобто, найгірша ситуація у нас", - додав економіст.

Отаманюк присоромив Україну, заявивши, що вона не змогла пошити медичні маски і створити апарати ШВЛ для хворих. Також економіст підкреслив, що в нашій країні найбільша кількість спиртового виробництва, тому можна було зробити багато антисептиків.

"Спирт везли до Польщі, поляки робили санітайзери, поляки заробили, працювали там наші трудові мігранти. А ми, як папуаси, купували санітайзери", - додав Юрій Атаманюк.

Нагадаємо, що економіст Юрій Атаманюк пояснив, що підвищення вартості на комуналку є необґрунтованим.

Як повідомляла Politeka, Юрій Атаманюк заявив, що кількість народних депутатів потрібно зменшити.

Також Politeka писала, що економіст Юрій Атаманюк заявив, що локдаун, введений в Україні на початку карантину, нічим не допоміг.