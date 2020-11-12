У президента України Володимира Зеленського відповіли на "тиск" суддів і назвали голову КСУ "неадекватним"

Зокрема, представник президента в Конституційному Суді України Федір Веніславський заявив, що він не впливав на поведінку суддів КСУ і не чинив на них ніякого тиску, передає УНН.

Він визнав, що спілкувався з ними, але впливу на них не має і про рішення по деклараціях ніхто не знав, поки не стало надто пізно.

При цьому він зазначив, що вважає голову КСУ Олександра Тупицького "не зовсім адекватним".

"Я спілкуюся з усіма суддями нормально, крім голови (Олександра Тупицького-прим. ред.). Я вважаю його не зовсім адекватним, а з іншими – робочі відносини", – додав представник президента в КСУ.

Також Веніславський підкреслив, що засідання КСУ є закритими і сторонні там не можуть бути присутніми.

"Як можна говорити такі дурниці? Засідання КСУ є закритим, і на нього ніхто зайти не може. І щоб когось спровокувати покинути засідання, потрібно бути там фізично присутнім", - підсумував він.

Нагадаємо, що Верховна Рада повинна прийняти окремий закон про мови національних меншин і корінних народів. Про це заявив представник президента у КСУ, народний депутат від "Слуги народу" Федір Веніславський

Нагадаємо, що у Конституційному Суді України поскаржилися на "блокування" їх роботи і заявили, що владі нібито потрібен "ручний і слухняний орган конституційної юрисдикції". У суді вважають, що народні депутати нібито в маніпулятивній формі обговорювали рішення КСУ.

Нагадаємо, що "бездомний" суддя КСУ Сліденко два роки не декларував ніякої нерухомості.

Як повідомляла Politeka, у судді КСУ знайшли маєток "англійського лорда", кадри розкоші.

Також Politeka писала, що член КСУ Ігор Сліденко раптово пригрозив президенту Володимиру Зеленському.