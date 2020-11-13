Український уряд нераціонально використовував кошти в період епідемії
Як передає Politeka.net, таку думку озвучив політолог і журналіст Юрій Романенко на своїй сторінці в Facebook.
Він нагадав, що "китайським" вірусом вже захворіли президент України і позитивні тести почали отримувати інші вищі чини країни.
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Нагадаємо, українцям показали, в яких умовах лікується Зеленський, кадри:"а обіцяв у звичайній лікарні".
Як повідомляла Politeka, Зеленського екстрено госпіталізували, що відомо про стан президента: "у палаті встановлена...".
Також Politeka писала, що Зеленського, який підхопив вірус, закликали пройти лікування зі звичайними українцями:"подивіться в очі вмираючих".