"Скоро захворіє весь уряд Шмигаля, який замість того, щоб готувати лікарні за півроку, пиляв бабло на дорогах, а тепер переводить бабло з доріг на боротьбу з ковидом", - зазначив Романенко.

За його словами, в ситуації, що склалася спрацював принцип бумерангу.

"Така доля владних ідіотів, які щиро думають, що світ вірусів живе окремо, а світ розпилу окремо. Вірус повертає ідіотів у світ універсальних законів фізики, хімії, біології, які і населення, і правлячі класи самогубно ігнорували всі ці роки. Як на мене, це прекрасно", - підсумував політолог.

Варто відзначити, що в Україні вже другий день поспіль реєструють рекорд за добовим приростом нових хворих.

За весь час епідемії в Україні коронавірусом заразилися 512 652 людини, з них 233 849 осіб видужали, 9317 – померли.