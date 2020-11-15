"Не вірить ні нашій статистиці, ні нашим словам про реформи. Ми знову в статусі прохачів, статусі "а пустіть, будь ласка", - пояснив він.





За словами режисера, ця ситуація триватиме ще мінімум рік.

"Коли Європа отримає безкоштовні вакцини - і поголовно вакцинується, у нас знову будуть брехати про чемпіонство боротьби з ковідом. А далі - все це де-юре без віз, а де-факто - фіг вам, а не Європа - просто перейде в звичний порядок дня. Непрості часи... Шкода втраченого часу - і не тільки на кордоні", - підсумував Степаненко.