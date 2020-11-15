Після закінчення світової пандемії Україна залишиться без безвізового режиму з країнами Європи

Як передає Politeka.net, такою думку поділився учасник АТО і режисер Євген Степаненко на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, що приходить на українському кордоні говорить багато про що.

"Що б не говорили в офіційних релізах, як на мене, безвіз для України-все. Стоять автобуси по 3-5 діб, бусики загортають поголовно - не має значення, що стояли вони 2-3 доби в черзі. Особисті авто-черга яка не рухається в 130-150 машин. Машини стоять по 20-30 годин на кордоні.",- розповів режисер.

Степаненко вважає, що причиною труднощів перетину кордону в період пандемії є недовіра європейських країн до України.

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"Не вірить ні нашій статистиці, ні нашим словам про реформи. Ми знову в статусі прохачів, статусі "а пустіть, будь ласка", - пояснив він.

За словами режисера, ця ситуація триватиме ще мінімум рік.
"Коли Європа отримає безкоштовні вакцини - і поголовно вакцинується, у нас знову будуть брехати про чемпіонство боротьби з ковідом. А далі - все це де-юре без віз, а де-факто - фіг вам, а не Європа - просто перейде в звичний порядок дня. Непрості часи... Шкода втраченого часу - і не тільки на кордоні", - підсумував Степаненко.

Варто відзначити, що віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина в одному з інтерв'ю заявила, що зараз на всіх рівнях загрози скасування безвізу немає.

Нагадаємо, чутки про скасування безвізу для України з країнами Європи виникли на тлі скандального рішення Конституційного Суду.

Нагадаємо, що народний депутат від "Слуги народу" розповів, як пов'язане скасування безвізового режиму зі скандалом з КСУ.

Як повідомляла Politeka, ведучий Дмитро Снєгирьов розповів, кому вигідне прийняття скандального рішення в КСУ.

Також Politeka писала, що член КСУ Ігор Сліденко раптово пригрозив президенту Володимиру Зеленському.