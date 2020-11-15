Після закінчення світової пандемії Україна залишиться без безвізового режиму з країнами Європи
Як передає Politeka.net, такою думку поділився учасник АТО і режисер Євген Степаненко на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, що приходить на українському кордоні говорить багато про що.
"Що б не говорили в офіційних релізах, як на мене, безвіз для України-все. Стоять автобуси по 3-5 діб, бусики загортають поголовно - не має значення, що стояли вони 2-3 доби в черзі. Особисті авто-черга яка не рухається в 130-150 машин. Машини стоять по 20-30 годин на кордоні.",- розповів режисер.
Степаненко вважає, що причиною труднощів перетину кордону в період пандемії є недовіра європейських країн до України.
Прилизана Каменських блиснула "багатством" в прозорому декольте: Потап може пишатися
Російська Кардашьян показала райську насолоду на пляжі, вульгарний купальник нічого не приховав: "Моя королева"
"До мінус 16": українців попередили про люті морози, коли чекати погодного удару
Нова ВІА Гра зганьбила Меладзе в прямому ефірі: "Сподіваюся, Костянтин дав ляща цій кучерявій"
Варто відзначити, що віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанишина в одному з інтерв'ю заявила, що зараз на всіх рівнях загрози скасування безвізу немає.
Нагадаємо, чутки про скасування безвізу для України з країнами Європи виникли на тлі скандального рішення Конституційного Суду.
Нагадаємо, що народний депутат від "Слуги народу" розповів, як пов'язане скасування безвізового режиму зі скандалом з КСУ.
Як повідомляла Politeka, ведучий Дмитро Снєгирьов розповів, кому вигідне прийняття скандального рішення в КСУ.
Також Politeka писала, що член КСУ Ігор Сліденко раптово пригрозив президенту Володимиру Зеленському.