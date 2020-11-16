У країні-агресорі Росії запропонували деокупувати Україну від "зовнішнього управління з-за океану"

За словами російського політика Михайла Шеремета, на сьогоднішній день Україна "знаходиться під зовнішнім управлінням з-за океану", явно натякаючи на США, передає Діалог.

Він зазначає, що Україна нібито так і не зуміла стати "по-справжньому незалежною державою".

Російський політик вважає, що нібито "Україну потрібно рятувати від США" і що народ нашої країни "заслуговує перебування у владі дійсно патріотично налаштованих людей, які усвідомлюють важливість дружніх відносин з Росією і нерозривність багатовікових історичних зв'язків".

Політик також знову озвучив улюблені пропагандистські байки Росії про те, що народи РФ і України "брати".

"На жаль, Україна сьогодні використовується західними заокеанськими силами проти Кремля та для протистояння з Росією. Ці сили перетворили Україну на інструмент та використовують її народ для досягнення своїх корисливих геополітичних інтересів", - заявив Шеремет.

Ці слова Шеремета прозвучали у відповідь на ідею Міністерства закордонних справ України провести наступного року кримський саміт. На ньому збираються розглянути всі можливі заходи для якнайшвидшої реінтеграції анексованого Криму до складу України.

Нагадаємо, Путін поспіхом перебрався в ядерний бункер через події в США.

Як повідомляла Politeka, Байден пообіцяв покарати Путіна.

Також Politeka писала, що у Путіна хотіли "кинути" Туреччину в Карабасі, Ердоган не став мовчати.