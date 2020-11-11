Президент Турции Реджеп Эрдоган публично опозорил пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова

Он опроверг слова спикера главы РФ о том, что в Нагорном Карабахе будет находиться только российский миротворческий контингент, передает Politeka.net cо ссылкой на росСМИ.

По его словам, Турция совместно с РФ будет участвовать в миротворческих силах в регионе и контролировать выполнения соглашения по Нагорному Карабаху. Эрдоган подчеркнул, что протокол по созданию турецко-российского центра по контролю и мониторингу режима прекращения огня регионе уже подписан.

«Этот центр будет создан на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана. Тем самым, де-факто и де-юре завершается 28-летняя оккупация азербайджанских земель, в том числе Нагорного Карабаха», – цитируют СМИ слова турецкого лидера.

Такое заявление стало ответом политика на слова Пескова о том, что тема размещения российско-турецких миротворцев в Карабахе в ходе переговоров по урегулированию не обсуждалась.

«Нет, речи о совместных миротворческих силах не шло. Эта тема никогда не обсуждалась. Совместная область взаимодействия будет на территории Азербайджана, это не будет Карабах, и речь идет о мониторинговом центре», – заявил он.

Тем временем в Ереване не утихают протесты оппозиции в связи с тем, что Пашинян, по мнению активистов, фактически подписал капитуляцию Армении в Нагорном Карабахе. Тысячи людей собрались под зданием правительства, а некоторые даже ворвались внутрь и устроили погром в кабинете премьер-министра и зале заседаний.

Люди требуют отозвать подпись Армении под соглашением и отвоевать потерянные территории Карабаха.

Уже стало известно о том, что более 130 человек арестованы.

Ранее мы писали о том, что капитуляция Армении в Нагорном Карабахе и вмешательство Турции в решение этого конфликта вызовет ряд последствий, в том числе и для Украины.

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