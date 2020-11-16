В стране-агрессоре России предложили деоккупировать Украину от "внешнего управления из-за океана"

По словам российского политика Михаила Шеремета, на сегодняшний день Украина "находится под внешним управлением из-за Океана", явно намекая на США, передает Диалог.

Он отмечает, что Украина якобы так и не сумела стать "по-настоящему независимым государством".

Российский политик считает, что якобы "Украину нужно спасать от США" и что народ нашей страны "заслуживает пребывания во власти действительно патриотически настроенных людей, осознающих важность дружеских отношений с Россией и неразрывность многовековых исторических связей".

Политик также снова озвучил любимые пропагандистские байки России о том, что народы РФ и Украины "братья".

"К сожалению, Украина сегодня используется западными заокеанскими силами против Кремля и для противостояния с Россией. Эти силы превратили Украину в инструмент и используют ее народ для достижения своих корыстных геополитических интересов", - заявил Шеремет.

Эти слова Шеремета прозвучали в ответ на идею Министерства иностранных дел Украины провести в следующем году Крымский саммит. На нем собираются рассмотреть все возможные меры для скорейшей реинтеграции аннексированного Крыма в состав Украины.



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