Колишній топ-чиновник набрав вагу, і поки – не політичну

Колишній прем'єр-міністр Олексій Гончарук поділився фотографією з США, яка чимало здивувала користувачів

На своїй старниці в соціальній мережі Фейсбук він опублікував знімок, на якому позує на березі Атлантичного океану, передає Politeka.net.

Гончарук похвалився, що знаходиться там же, де зовсім недавно був Джо Байден, який переміг Дональда Трампа на президентських виборах.

"Рехобот-Біч – саме тут новообраний президент провів перший вікенд у новому статусі", – підписав кадр екс-глава Кабміну.

Однак підписників більше зацікавив не сам факт перебування Гончарука за океаном, а його зовнішність. На фото помітно, що колишній політик додав у вазі.

"Олексію, щось тебе дуже рознесло, займайся спортом", "прокляті бургери винні", "Ви так написали, ніби вибрали Вас😂", "добре виглядаєте, Штати вам на користь, шкода, ми недобудову так і не побудували", "тепер шмотки тільки оверсайз, не інакше", "Горизонт завалений від важливості Гончарука", "бачу, Америка пішла тобі на користь", "Льоха, ти Байдена з'їв?!", "Перестав кататися він на самокаті, і живіт почав як на дріжджах рости, то американські бургери прокляті, фігуру у Льохи відняли", – жартують у коментарях.

Наприкінці вересня Гончарук повідомив, що відлітає в Штати, де пробуде кілька місяців. Він підкреслив, що перебуватиме у Вашингтоні, де трапиться чимало подій, які вплинуть і на Україну.

Гончарук пообіцяв ділитися думками і втілити деякі з них після повернення додому.

"Та й давно хотів подивитися на Україну з відстані. Іноді так загальну картину видно значно краще, тому що, коли знаходишся в потоці нашого щоденного політичного трешу, часто емоції беруть гору. Думками обов'язково буду ділитися, а деякі з них втілимо в життя після повернення. Повернуся сильнішим", – йдеться в публікації.

Нагадаємо, "зашкварений" екс-прем'єр Гончарук влаштував розбірки на набережній.

Як повідомляла Politeka, Гончарук вляпався в грандіозний скандал з продажем масок за кордон.

Також Politeka писала, що звільненого Гончарука застукали в несподіваному місці.