Специализированная антикоррупционная прокуратура открыла производство по факту служебной халатности экс-премьера Алексея Гончарука и других чиновников Кабмина

Об этом САП сообщила на официальной странице в Фейсбук, передает Politeka.net. В заявлении прокуратуры отмечается, что уголовное производство возбуждено по факту служебной халатности должностных лиц.

Отмечается, что Алексей Гончарук, который до марта занимал пост премьер-министра Украины, получал письма от Совета национальной безопасности и обороны с просьбой ограничить экспорт и реэкспорт продукции, которая необходима для реализации мероприятий по недопущению распространения коронавируса в Украине.

В заявлении САП отмечается, что Кабмин фактически проигнорировал рекомендации СНБО, так как ограничения не были введены, а вышеуказанные меры не были приняты. Известно, что предостережения премьеру направлялись дважды – 31 января и 8 февраля 2020 года. В САП также добавили, что расследованием будет заниматься Государственное бюро расследований. Гонаруку грозят не очень хорошие перспективы.

Как известно, в Украине запрет на вывоз медицинских товаров, необходимых для борьбы с коронавирусом, был введен только в марте. Но Таможенная служба оформляла экспорт вплоть до 11 марта, в результате чего частные компании вывезли 980 тонн дефицитных масок за границу.

Отметим, что украинцы прохладно отреагировали на инициативу САП, заявив, что открыть дело – не значит довести его до конца.

«Ой, что-то с трудом верится в результативность расследования, хотя очень хотелось бы для наглядности», «Такое однозначно приветствуется! Но главное, чтобы был результат!», «Возбудиться то возбудились. Вопрос: доведут ли до конца?)», - пишут пользователи сети.

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