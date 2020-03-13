Бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука засняли в самолете эконом-класса

Фотографии с экс-главой правительства опубликовала у себя в Фейсбук Ирина Ковалиш, передает Politeka.net. Женщина возвращалась в Киев самолетом из Варшавы. На одном ряду с ней сидел Алексей Гончарук, которого она тайно сфотографировала. Рядом с Гончаруком сидел мужчина в маске.

«Я прошу прощения за скрытую съемку, но... Вот так одним рейсом Варшава-Киев одним из лоукостов в эконом-классе без понтов и паспортного контроля по отдельному коридору с экс-премьер-министром Алексеем Гончаруком», - написала женщина.

Позже она добавила, что после прилета Гончарук пошел проходить паспортный контроль в коридоре для иностранных граждан. Пользователи сети предположили, что он мог вылетать из Украины по другому паспорту.

Пост Ирины стал очень популярным. Многие украинские СМИ обратили внимание на скромную поездку Гончарука.

«Да ещё месяц и никто не вспомнит, что это было. Не парьтесь», «Прям чуть не всплакнул», «Все больше 500% зп нет на бизнес, поэтому так просто», «Прикольно», - пишут в комментариях украинцы.

Как стало известно, Гончарук вернулся в Украину в пятницу, 13 марта. Неделю назад Гончарук летел в Лиссабон. Перед вылетом он записал обращение к украинцам, в котором поблагодарил всех за поддержку.

Алексея Гончарука назначили премьер-министром Украины 29 августа 2019 года. До этого он был одним из заместителей главы Офиса Президента. 4 марта Гончарука отправили в отставку, был избран новый премьер, а также часть новым министров.

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