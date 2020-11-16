Бывший топ-чиновник набрал вес, и пока – не политический

Бывший премьер-министр Алексей Гончарук поделился фотографией из США, которое немало удивило пользователей

На своей старнице в социальной сети Фейсбук он опубликовал снимок, на ктором позирует на берегу Атлантического океана, передает Politeka.net.

Гончарук похвастался, что находится там же, где совсем недавно был Джо Байден, победивший Дональда Трампа на президентских выборах.

«Рехобот-Бич - именно здесь новоизбранный президент провел первый уикенд в новом статусе», – подписал кадр экс-глава Кабмина.

Однако подписчиков больше заинтересовал не сам факт пребывания Гончарука за океаном, а его внешность. На фото заметно, что бывший политик прибавил в весе.

«Алексей, что-то тебя очень разнесло, занимайся спортом», «Проклятые бургеры виноваты», «Вы так написали, будто выбрали Вас😂», «Хорошо выглядите, Штаты вам на пользу, жаль, мы недострой так и не построили», «Теперь шмотки только оверсайз, не иначе», «Горизонт завален от важности Гончарука», «Вижу, Америка пошла тебе на пользу», «Лёха, ты Байдена съел?!», «Перестал кататься он на самокате, и живот начал как на дрожжах расти, то американские бургеры проклятые, фигуру у Лехи отняли», – шутят в комментариях.

В конце сентября Гончарук сообщил, что улетает в Штаты, где пробудет несколько месяцев. Он подчеркнул, что будет находиться в Вашингтоне, где случится немало событий, которые повлияют и на Украину.

Гончарук пообещал делиться мыслями и воплотить некоторые из них после возвращения домой.

«Да и давно хотел посмотреть на Украину с расстояния. Иногда так общая картина видна значительно лучше, потому что, когда находишься в потоке нашего ежедневного политического трэша, часто эмоции берут верх. Мыслями обязательно буду делиться, а некоторые из них воплотим в жизнь по возвращении. Вернусь сильнее», – говорится в публикации.

Напомним, «зашкваренный» экс-премьер Гончарук устроил разборки на набережной.

Как сообщала Politeka, Гончарук вляпался в грандиозный скандал с продажей масок за границу.

Также Politeka писала, что уволенного Гончарука застукали в неожиданном месте.