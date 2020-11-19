Цього разу в РФ вирішили піти ще далі

Україна заблокувала резолюцію РФ про боротьбу з героїзацією нацизму на Третьому комітеті Генасамблеї ООН у Нью-Йорку

Про це повідомляє МЗС України на своїй сторінці у Фейсбуці.

Не підтримали цей проект й абсолютна більшість країн Європи, включаючи всі держави ЄС.

Як зазначили у відомстві, Росія в проекті резолюції промовчала один важливий факт:

"Завершення Другої світової війни не стало остаточною перемогою над тоталітарними ідеологіями, а одним з її результатів було, навпаки, поневолення окремих європейських народів і зміцнення комуністичного тоталітарного режиму, який несе відповідальність за численні масові злочини, включаючи геноциди, депортації, репресії".

Крім того, в публікації акцентується увага і на тому, що нинішня Росія виправдовує підписання пакту Молотова-Ріббентропа, що дав "зелене світло" нацистському і комуністичному режимам для реалізації їх агресивних планів з розподілу Європи.

Не згадується там і про масовий терор в СРСР, що породив "ворогів народу", Голодомор 1932-1933 років, депортацію кримських татар в 1944 році та ін.

Однак РФ не засуджує комуністичний режим, героїзує образ Сталіна і сприяє шовінізму і ксенофобії в суспільстві.

"Шкода, але цього року російська сторона пішла ще далі і зробила спробу перетворити документ ГА ООН на героїзацію комуністичного і радянського минулого, зокрема сталінського режиму, додавши до проекту положення про захист їх символіки", – додали в МЗС.

Раніше повідомлялося, що в ООН підтримали проект резолюції з прав людини в Криму. Найцікавіше, що Вірменія проголосувала проти визнання окупації півострова. На неї не вплинули навіть події в Нагірному Карабасі.

Нагадаємо, РФ розмістить ядерні боєголовки в Криму, в ООН надали докази.

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