Володимир Зеленський і його оточення не бачить, що потенційний вбивця і смертельний ворог - це вони самі

Таку думку висловив телеведучий і художник Сергій Поярков на каналі "НИЧЕГО СВЯТОГО с Сергеем Поярковым" в YouTube.

Поярков вирішив висловити думку щодо того, що зараз відбувається в країні, розкритикувавши роботу Володимира Зеленського і згадавши колишнього президента Віктора Януковича. За словами Пояркова, в державі все погано, бюджет країни порожній, а винен у всьому президент.

"Сьогодні дует: бубочки, так, мене, вашого особистого політичного викидня і мого партнера Віктора Федоровича Януковича. Друзі, я це зробив разом з вами. У нас в країні закінчилася епоха розбавленості. Так, я домігся, що кокаїн, який потрапляє в країну, перестали бодяжить. Тепер кокс продається без домішок, я особисто це контролюю", - спародіював Володимира Зеленського Поярков.

Потім Поярков вирішив згадати президента-втікача Віктора Януковича, також зробивши на нього пародію. Поярков взяв телефон і голосом Януковича заявив, що при Зеленському перестали розбавляти кокаїн.

"Я вперше в житті проходжу, як свідок, він не бреше, він же реально молодець, цю штуку при ньому перестали розбавляти. Я теж хотів цього домогтися, завезу, бувало тонн 5 коксика, тут же Микола Янович прибіжить і розбавить. А він розбавить то зубним порошком, то крейдою, але одного разу він взяв і розбавив кокс гіпсом, це була трагедія", - висміяв Януковича Поярков.

За словами Пояркова, в нашій країні давно не було такої катастрофи, як сьогодні, а винен у всьому Володимир Зеленський і його оточення. Поярков уточнив, що приватникам, які виграли тендери, ніхто нічого платити не буде, оскільки грошей в державі немає.

"Я не розумію, чому Зеленський і його оточення не розуміють, що смертельний ворог і їх потенційний вбивця – це вони самі. Вони бачать свого вбивцю вранці, коли чистять зуби. Кожна людина-зірець вашому щастю. Головний винний сидить у президентському кріслі", - звинуватив Зеленського Поярков.

Нагадаємо, що президент Володимирзеленський вирішив подати до суду на ведучого Сергія Пояркова за його різкі висловлювання.

Як повідомляла Politeka, СБУ підозрює ведучого Сергія Пояркова в загрозі вбити Володимира Зеленського.

Також Politeka писала, що телеведучий Сергій Поярков потрапив у скандал через образу Володимира Зеленського.