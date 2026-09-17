У Луцьку на розгляд виконкому винесли проєкт рішення про тарифи на тепло й гарячу воду ДКП «Луцьктепло» на 2026–2027 роки. Для населення ціни лишаються незмінними — нові ставки торкнуться лише бюджетних установ, інших споживачів та релігійних організацій.

Безкоштовні послуги для ветеранів у Волинській області — лише частина місцевих програм, а в Луцьку тим часом винесли на розгляд виконкому міськради проєкт рішення про встановлення тарифів на теплову енергію, тепло та гарячу воду ДКП «Луцьктепло» на період з 1 жовтня 2026 до 30 вересня 2027 року.

Головне, що варто знати мешканцям будинків із централізованим опаленням: для населення тарифи на опалення та гарячу воду залишаються без змін. На період дії законодавчого мораторію й далі застосовуватимуть тарифи, затверджені рішенням виконкому від 30 вересня 2021 року № 775-1. Нові економічно обґрунтовані тарифи торкнуться виключно бюджетних установ, інших споживачів та релігійних організацій.

Чому переглядають тарифи

Перегляд пов'язаний зі зміною витрат підприємства на виробництво, транспортування та постачання теплової енергії. У розрахунках врахували зростання вартості електроенергії, водопостачання та водовідведення, витрат на оплату праці, матеріали й ремонтні роботи. Водночас ціни на природний газ, закладені у чинних і нових тарифах, залишилися незмінними.

Завдяки роботі власних когенераційних установок підприємство планує забезпечити близько 40% загальної потреби в електроенергії, що дозволяє зменшити витрати на її закупівлю. Плановий обсяг корисного відпуску теплової енергії становить 450,9 тис. Гкал, а розрахункова тривалість опалювального періоду — 168 діб.

Як нараховуватимуть плату за опалення

Для споживачів застосовуватимуться двоставкові тарифи: умовно-змінна частина нараховується за фактично спожите тепло протягом опалювального сезону, а умовно-постійна — щомісяця протягом року. Ставки встановили окремо для кожної категорії споживачів залежно від схеми теплопостачання та наявності центральних або індивідуальних теплових пунктів.

Тарифи на гарячу воду

Тарифи на гарячу воду залишаються одноставковими. Для бюджетних установ ставка становитиме від 263,84 до 279,00 грн/м³, для інших споживачів — від 263,65 до 277,80 грн/м³ з ПДВ за схемами Т1–Т3. Для окремих будинків з автономним теплопостачанням передбачені індивідуальні ставки.

Що це означає для лучан

Платіжки за опалення та гарячу воду для населення не зміняться: до завершення мораторію діятимуть тарифи 2021 року, а також попередні показники питомого теплового навантаження, за якими рахують умовно-постійну частину плати за опалення. Отже, додатково звертатися нікуди не потрібно — перерахунок для побутових споживачів не запроваджується.

Окремо розрахували індивідуальні тарифи для семи будинків з автономними системами теплопостачання — на вулицях Захисників України, 20а; Дубнівській, 15; Ковельській, 47а; Кравчука, 11б та 11в; Героїв-добровольців, 4в та 4д. Для їхніх мешканців на час мораторію також лишаються чинними тарифи й показники 2021 року.

У тарифних розрахунках враховано інвестиційну програму ДКП «Луцьктепло» на 2026–2027 роки загальним обсягом 76,85 млн грн без ПДВ. З них близько 71 млн грн передбачено за рахунок амортизаційних відрахувань, ще 5,85 млн грн — за рахунок інших залучених коштів, які не підлягають поверненню.

Нові тарифи мають запрацювати з 1 жовтня 2026 року. Після ухвалення рішення втратять чинність попередні рішення виконкому від 17 вересня 2025 року № 573-1 та від 17 лютого 2026 року № 78-1. Як повідомила ІА «Конкурент» із посиланням на сайт Луцької міської ради, контроль за виконанням рішення планують покласти на заступницю міського голови з питань діяльності виконавчих органів Юлію Дацюк.