Нещодавно глава Офісу президента Андрій Єрмак називав причиною падіння рейтингу Володимира Зеленського потужну пропаганду по телебаченню, при тому що у влади немає свого телеканалу.

Своєю думкою з цього приводу в програмі «Что дальше» на каналі «Знай 24» ділиться експерт Українського інституту майбутнього Юрій Романенко.

«Адже є офіційний телеканал «Суспільне», на який в рік витрачається приблизно стільки, скільки на три закритих каналу Козака, разом узяті. На такі гроші можна створити дуже потужний канал. Але все, до чого торкається держава, перетворюється в потерть. А що до заяви Єрмака, то адже владі завжди заважають ЗМІ. Звичайно, канали Козака працювали на зниження рейтингу Зеленського і «слуг народу», тому що вони грають на одному електоральному полі, і у 2019 році «слуги» відкусили дуже великий шматок в ОПЗЖ», - говорить Романенко.

За його словами, був тільки питання часу - коли ОПЗЖ спробує повернути втрачені позиції на сході країни. А канали Козака Романенко навіть не вважає за ЗМІ - це чистої води пропаганда. Але вони використовували фактори, які об'єктивно існували - наприклад, ціну на газ.

«Нещодавно Юрій Вітренко розповідав, що за нинішньої собівартості газу його можна було б постачати населенню по дві з половиною гривні. Проблема в тому, що більшість українців навіть таку ціну платити не може. Тому її підвищили - щоб ті, хто все-таки може платити, робили це і за себе, і за інших. А Нафтогаз відмовляється навіть повідомити, якими є наші запаси газу», - нагадує експерт.

Раніше, як повідомляє Politeka, Юрій Романенко прокоментував політичну гру Дмитра Разумкова.

Також він висловився про те, як Володимир Зеленський може увійти в історію.