Оцінка подій Революції Гідності Верховною Радою дає сигнал для прокуратури, поліції та судей щодо встановлення справедливості.

Про це сказав голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович в ефірі програми "Що далі" на каналі "Знай24".

“Це питання про політичну культуру також. Для прикладу, щодо Бундестагу, наприклад. Дуже часто, якщо Бундестаг приймає якесь рішення - навіть, якщо це буде заява - це для німецького уряду безапеляційний сигнал до дій. І для всього суспільства. Дуже часто навіть закони в тій самій Німеччині - вони можуть мати такий, досить загальний характер”, - сказав Антон Дробович.

Він зазначив, що зокрема у німецькому законі може бути написано, що певний орган повністю незалежний від держави, і цього пункту достатньо, щоб німецьке суспільство саме врегулювало, якою буде ця організація.

“В Україні трішки складніша історія. Самої лише заяви, це дуже добре, це хороший сигнал, насправді має бути сигнал і для поліції, і для прокуратури, і для судей, що вищий законодавчий орган країни чітко класифікував подію. Це, відповідно, має означати, що якщо там є заклик до здійснення судочинства і встановлення справедливості, значить - судді мають зібратися і не затягувати процеси. І подбати, щоб всі були процеси вчасно, методично розглянуті і справедливі рішення винесені”, - додав чиновник.

За його словами, такі заяви Верховної Ради потребують додаткового посилення конкретними наказами по вертикалям.

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