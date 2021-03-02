Оценка событий Революции Достоинства Верховной Радой дает сигнал для прокуратуры, полиции и судей об установлении справедливости.

Об этом сказал председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.

"Это вопрос о политической культуре также. Для примера, относительно Бундестага, например. Очень часто, если Бундестаг принимает какое-то решение - даже если это будет заявление - это для немецкого правительства безапелляционный сигнал к действиям. И для всего общества. Очень часто даже законы в той же Германии - они могут иметь такой, достаточно общий характер", - сказал Антон Дробович.

Он отметил, что в частности в немецком законе может быть написано, что определенный орган полностью независим от государства, и этого пункта достаточно, чтобы немецкое общество само урегулировало, какой будет эта организация.

"В Украине немножко более сложная история. Самого лишь заявления, это очень хорошо, это хороший сигнал, в действительности должен быть сигнал и для полиции, и для прокуратуры, и для судей, что высший законодательный орган страны четко классифицировал событие. Это, соответственно, должно значить, что если там есть призыв к осуществлению судопроизводства и установлению справедливости, значит - судьи должны собраться и не затягивать процессы. И позаботиться, чтобы все были процессы вовремя, методично рассмотренные и справедливые решения вынесены", - добавил чиновник.

По его словам, такие заявления Верховной Рады нуждаются дополнительно в усилении конкретными приказами по вертикалям.

Напомним, как сообщала Politeka, Длигач отметил, что мы не победили в той революции.

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