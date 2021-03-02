Свою думку щодо заяви Верховної Ради України про Революцію гідності висловив голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович у програмі «Що далі» на каналі «Знай24».

«У нас парламентсько-президентська республіка, відповідно, те, що говорить Верховна Рада – це воля держави», - зазначає Дробович. Він пояснює, що є постанови з певною силою, є обов’язкові до виконання та дотримання закони, є зміни в Конституцію, а є заяви, які мають особливі випадки застосування та свою специфіку.

Заяву використовують часто у сфері міжнародних відносин за особливих питань: необхідність виразити суспільний консенсус чи оголосити про свою громадянську та політичну позицію. Водночас Верховна Рада України не зловживає цією формою висловлювання, якщо порівнювати з іншими нормативно-правовими актами, то використовує заяву навіть рідко.

«Це політичне проговорення певних речей», - влучно пояснює Дробович. Він уточнює, що йдеться про речі доволі важливі, такі, що потребують негайного консолідування суспільства, такі, у яких відчувається нестача політичної визначеності щодо руху держави.

Загалом заяву Верховної Ради про Революцію гідності Антон Дробович називає «історичною миттю».

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