Свое мнение относительно заявления Верховной Рады Украины о Революции достоинства выразил председатель Украинского института национальной памяти Антон Дробович в программе «Что дальше» на канале «Знай24».

«У нас парламентско-президентская республика, соответственно, то, что говорит Верховная Рада - это воля государства», - отмечает Дробович. Он объясняет, что есть постановление с определенной силой, обязательные к исполнению и соблюдению законы, есть изменения в Конституцию, а есть заявления, которые имеют особые случаи применения и свою специфику.

Заявление используют часто в сфере международных отношений в случаи особых вопросов: необходимость выразить общественный консенсус или объявить о своей гражданской и политической позиции. В то же время Верховная Рада Украины не злоупотребляет этой формой выражения, если сравнивать с другими нормативно-правовыми актами, то использует заявление даже редко.

«Это политическое проговаривания определенных вещей», - метко объясняет Дробович. Он уточняет, что речь идет о вещах довольно важных, таких, что требуют немедленной консолидации общества, такие, в которых ощущается недостаток политической определенности относительно движения государства.

В общем заявление Верховной Рады о Революции достоинства Антон Дробович называет «историческим мгновением».

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