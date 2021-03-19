Фільм-розслідування Bellingcat ще до свого виходу вже викликав навколо себе певний резонанс. За певними даними його прем’єра припадає на 15 березня, з іншого боку – сам Хрісто Грозєв, автор кінострічки, ще не озвучував точної дати.

Дмитро Снєгирьов, політолог і співголова ГІ «Права справа», присвятив обговоренню цієї ситуації новий випуск свого блогу «Політика навиворіт».

Експерт розповідає, що кінокартина зображує події, які стосуються спецоперації «Вагнергейт», яку проводила Служби безпеки України в серпні минулого року. Команда Bellingcat проводить розслідування провалу затримки «вагнерівців», але за цією роботою також веде своє спостереження Офіс президента. Отже, інтерес до майбутнього фільму лише зростає із наближенням його прем’єри.

З одного боку, журналіст Дмитро Гордон повідомляє про випуск фільму 15 березня, з іншого – того дня прем’єра так і не відбулася, а той же Гордон сповістив про її перенесення на 5 квітня. За його словами, це має бути «екстраординарна подія». «Холодним душем стала заява авторів цього розслідування про те, що навіть Bellingcat не знає, коли вийде фільм», - завершує це обговорення Снєгирьов.

Отже, можна зробити висновок, що ситуація навколо фільму та дати його виходу доволі складна. «Автори говорять, що в українських ЗМІ спостерігається нездорова інформаційна компанія навколо виходу цього фільму», - зазначає експерт.

Нагадуємо, Снєгирьов прокоментував спецоперацію «Вагнегейт».

Раніше Politeka повідомляла про те, що політолог виступив із заявою щодо посадовця Міноборони.



