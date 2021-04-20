Український політолог, історик Кость Бондаренко в програмі Руслана Бізяєва «Культ особистості» розповів про президентські вибори в Україні в 2010 році.

«Юлія Тимошенко до кінця не визнавала фактично своєї поразки. Вона не визнала своєї поразки. Свою роль зіграли представники західних держав. Як тільки вони почали вітати Януковича – стало зрозуміло, що насправді Юлія Тимошенко буде битися до кінця, але вона втратила підтримку з боку Заходу», - каже історик.

Бондаренко зазначає, що Захід фактично визнав перемогу Януковича. І він почав готувати свій перший візит до Брюсселя.

«Янукович поїхав до Брюсселя, де запевнив у незмінності курсу на євроінтеграцію. Угоду (про асоціацію, - ред.) почали готувати ще за часів Ющенка. Янукович просто показав, що ми продовжуємо цю лінію. Саме «Партія регіонів» просувала в той час цю ідею угоди про асоціацію з Євросоюзом», - розповів політолог.

Він погодився з Русланом Бізяєвим, що Януковича не можна вважати проросійським президентом.

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