Путін починає вірити в той же міф, який він сконструював. «Він починає потроху вірити в те, що НАТО, США та Україна готують військові плани проти Росії». Про це заявив у програмі «Політика навиворіт» Дмитра Снегирьова політолог і військовий експерт Олександр Мусієнко – глава недержавної організації «Центр військово-правових досліджень».

«Цей міф живе. Він використовувався виключно для пропаганди і виправдання агресивної політики, і відволікання від внутрішніх економічних проблем у Росії. То зараз, мені здається, що все більше якось іде віра в те, що це може статися. І тому відбуваються оці дії», - пояснює він.

Зокрема, у Воронежі зосереджуються війська Збройних Сил РФ.

Військовий експерт нагадав, що штаб Радянської армії при вторгненні нацистської Німеччини теж був у Воронежі. Із нього починався Південно-Західний фронт, потім Сталінградський фронт, Донський фронт, які прикривали Кавказ. Все починалося з Воронежа.

«Нині росіяни прикривають південь: Крим – Південний військовий округ. Тепер – Воронеж. На Півночі вони задіяли Арктику. Таке враження, що при всіх агресивних намірах, дійсно є побоювання, що хтось готує якісь наступальні дії. Але хто? Україна?! Ну, кому може таке прийти в голову?», - каже Мусієнко.

Чи не є це реалізація сурковського плану щодо реалізації новітньої залізної стіни і, фактично, самоізоляції Російської Федерації? – цікавиться ведучий Дмитро Снегирьов.

«Як на мене, всі пазли складаються в загальну картину останніх кроків Російської Федерації: вони готові до самоізоляції. Більше того: вони фактично підштовхують країни Заходу до відпрацювання подібного сценарію», - пояснює він.

Олександр Мусієнко погоджується: «Вони ж прагнуть цього. Дивимося на послання Путіна Федеральним Зброрам: близько 75 відсотків – внутрішні питання. По-перше, вони вже настільки болять, що президент не може на них не рефлексувати. По-друге, він каже: «Ми будемо малювати червоні лінії. Це «Одіночество полукровкі» Суркова».

Фактично, те ж мав на увазі Дмитро Снегирьов, говорячи про самоізоляцію Росії.

Нагадаємо, Сполучені Штати Америки не намагаються розпалити російсько-українську війну, а починають шукати шляхи деескалації, - Мусієнко

Також Politeka повідомляла, що на думку Бізяева, є цілий комплекс питань, за якими Росія і США повинні про щось домовитися.